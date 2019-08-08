Голодный медвежонок укусил за руку пьяного рыбака, вышедшего из машины погладить юных хищников. Приятели отважного мужчины сняли на видео его разговор с косолапыми.

Голодный медвежонок укусил за руку пьяного рыбака, вышедшего из машины погладить юных хищников. Приятели отважного мужчины сняли на видео его разговор с косолапыми.Эти кадры, как уверяют очевидцы, были сделаны на Камчатке. Мужчины возвращались с рыбалки, когда им по дороге встретились трое медвежат. Один из рыбаков не смог устоять и отправился знакомиться с животными, позабыв о собственной безопасности. Погладить медвежонка у него не получилось — тот схватил его за руку, от которой пахло рыбой."А ты на что надеялся? Ты думал, он тебя целовать будет?" — иронично поинтересовались приятели исследователя дикой природы.Несмотря на неудачный опыт, мужчина так и не закрыл дверь машины, как того требовал водитель, а продолжал стыдить косолапых за содеянное и грозился застрелить их.