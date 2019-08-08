В Индии российские разведчики вошли в тройку лидеров после первого этапа конкурса Армейских игр. Участники выполняли задания ночью, преодолев по пустыне 12 километров. Напомню, что игры сейчас проходят на военных полигонах 10 государств, и Россия в их числе.

В Индии российские разведчики вошли в тройку лидеров после первого этапа конкурса "Армейских игр". Участники выполняли задания ночью, преодолев по пустыне 12 километров. Напомню, что игры сейчас проходят на военных полигонах 10 государств, и Россия в их числе.Красные, синие, зеленые, желтые. Такими эти боевые машины бывают только на "Танковом биатлоне". Здесь это грозное оружие — спортивный снаряд. У некоторых даже имена есть. Свои Т-72 российский экипаж любовно называет "Танюшами".Здесь каждый старт как последний бой. Гонка только называется индивидуальной. Экипажи борются за общий результат. На полосу препятствий бойцов провожают всей командой.Два российских экипажа уже отличись: побили скоростной рекорд, разогнав танк до 78 километров в час. До финала с журналистами не общаются, боятся сглазить. Ближайшие конкуренты — китайцы и белорусы.Соревнуются и военные полицейские. В центре тактических игр имитируют захват промышленного здания. Внутри сложные препятствия и противник.32 дисциплины и почти 40 стран участниц. Соревнования проводят практически по всему миру: от Персидского залива и Каспийского моря до степей Монголии и китайских гор. Такого масштаба и представительства вооруженных сил ни одни учения не собирают."Из-за разницы в погоде и климате нам, конечно, немного сложнее проходить некоторые конкурсы, но мы все равно благодарны, что нас пригласили. Конкуренция здесь очень высокая", — говорит глава делегации Исламской Республики Иран Раисали Хатами."Военная олимпиада" длится две недели и проходит на территории нескольких стран. Снайперы — в Белоруссии, водолазы — в Иране, кавалерия — в Монголии, медики в — Узбекистане, Моряки — в Азербайджане. Пятые армейские игры собрали 5 тысяч лучших военных.Самый вкусный конкурс — соревнования полевых кухонь. Здесь полтора десятка команд и свои признанные не только военными фавориты. Восточная кухня сразила даже южноафриканских коллег. Подполковник из ЮАР капитулировал перед экзотикой."Много очень экзотических блюд попробовал. Российские, например. Или кухня из Казахстана и Узбекистана. Вчера вечером меня пригласили на бешбармак", — делится впечатлениями представитель ЮАР Халом Исаак Табо.В пятерке самых метких и быстрых танкистов все три российских экипажа. Лидирует наша команда и в конкурсе ремонтных бригад. В соревновании снайперов — лучшие белорусы, монголам нет равных в конном марафоне. Окончательные итоги подведут 17 августа.