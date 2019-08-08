На странице певицы в соцсетях появился трогательный пост. Вокалистка
Диана Гурцкая и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер были знакомы.
На странице певицы в соцсетях появился трогательный пост. Вокалистка
Диана Гурцкая и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер были знакомы.
В личном Instagram артистки разместили фотографию, на
которой певица запечатлена вместе со светской львицей. "Царствие Небесное..." – гласит
подпись ниже. Подписчики артистки в комментариях соболезновали семье Аллы Вербер.
Напомним, фэшн-директора ЦУМа скончалась на курорте в Италии. По некоторым данным законодательница российской моды отведала
морепродуктов, после чего у нее произошел анафилактический шок. Сутки медики боролись
за жизнь, однако помочь ей не смогли. Официальной причиной смерти стал
инфаркт. Между тем, по словам Ксении Собчак, например, 61-летняя светская
львица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной
болезни.
Как писали "Дни.ру", церемония погребения состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена
Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook.
"Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет
принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто, и мы сообщим
время и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа.