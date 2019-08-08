На странице певицы в соцсетях появился трогательный пост. Вокалистка Диана Гурцкая и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер были знакомы.

На странице певицы в соцсетях появился трогательный пост. ВокалисткаДиана Гурцкая и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер были знакомы.В личном Instagram артистки разместили фотографию, накоторой певица запечатлена вместе со светской львицей. "Царствие Небесное..." – гласитподпись ниже. Подписчики артистки в комментариях соболезновали семье Аллы Вербер.Напомним, фэшн-директора ЦУМа скончалась на курорте в Италии. По некоторым данным законодательница российской моды отведаламорепродуктов, после чего у нее произошел анафилактический шок. Сутки медики боролисьза жизнь, однако помочь ей не смогли. Официальной причиной смерти сталинфаркт. Между тем, по словам Ксении Собчак, например, 61-летняя светскаяльвица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительнойболезни.Как писали "Дни.ру", церемония погребения состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей ИренаЛейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook."Решается вопрос о публичных похоронах. Если будетпринято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто, и мы сообщимвремя и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа.