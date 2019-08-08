Ирина Шейк одна из самых обсуждаемых моделей современности. Россиянка крутит романы с американскими звездами, чем только подогревает еще больший интерес к своей персоне.

Ирина Шейк одна из самых обсуждаемых моделей современности. Россиянка крутит романы с американскими звездами, чем только подогревает еще больший интерес к своей персоне.Звезда выложила в Stories своего Instagram откровенное фото, на котором она в ярко-красном бикини. Модель выгодно подобрала позу и ракурс так, чтобы продемонстрировать все свои прелести.По мнению поклонников знаменитости, она опубликовала этот снимок неслучайно. Подписчики предположили, что таким образом Шейк дразнит нового избранника, сообщает .К слову, выбор Ирины Шейк пал на экс-супруга Дженнифер Энистон – 47-летнего актера Джастина Теру. Пара развелась в феврале 2018 года.Роман между Ириной и Джастином закрутился молниеносно. Как писали ранее , Шейк призналась друзьям, что давно не испытывала такого сильного чувства.Напомним, этим летом модель порвала с Брэдли Купером, с которым прожила четыре года в гражданском браке. У экс-возлюбленных есть общая дочь Лея. После расставания им удалось найти компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.