Певица предстала перед поклонниками в смелом виде. Юлианна Караулова снялась топлес.

Певица предстала перед поклонниками в смелом виде. Юлианна Караулова сняласьтоплес.Откровенныйснимок с отдыха на Мальдивах исполнительница разместила в Instagram. Звезда в однихтрусиках запечатлена в бассейне любующейся красивыми пейзажем. При этом онастоит спиной к фотографу.Правда, полностьюпоказать свои прелести Юлианна Караулова не решилась. Знаменитость закрасилачасть опубликованного снимка. Пользователи соцсети разделились на два лагеря.Одни заклевали певицу, другие же, напротив, осыпали комплиментами."Перезалейте фото. На этом какая-то черная полоса", "Какговорит моя мама – не сутулься", "На камере какая-то грязь что ли?","Небритые подмышки", "А что не без трусов-то сразу?" – обрушились наартистку хейтеры. У некоторых фото Юлианны Карауловой вызвало оторопь: они раскритиковалитрусы звезды.Впрочем, поклонники все равно пришли в полный восторг.Многие отметили, что исполнительница отлично выглядит. "Красота и доброта водном фото. Таких людей, как вы, Юлианна, очень мало в российском шоу-бизнесе","Боже, какая красавица", "Богиня, идеальноетело", – высказались фолловеры .Напомним, ранее на другой снимок певицыотреагировал 65-летний композитор Игорь Крутой. Она попозировала в бикини нафоне океана. Крутой процитировал в комментариях слова из песни АлександраСерова "Ты меня любишь". "Узнанный мною вечный сюжет роденовский", – оставил подписькомпозитор. тут же ответила: "Именно это я имела в виду".