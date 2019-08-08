Певица предстала перед поклонниками в смелом виде. Юлианна Караулова снялась
топлес.
Певица предстала перед поклонниками в смелом виде. Юлианна Караулова снялась
топлес.
Откровенный
снимок с отдыха на Мальдивах исполнительница разместила в Instagram. Звезда в одних
трусиках запечатлена в бассейне любующейся красивыми пейзажем. При этом она
стоит спиной к фотографу.
Правда, полностью
показать свои прелести Юлианна Караулова не решилась. Знаменитость закрасила
часть опубликованного снимка. Пользователи соцсети разделились на два лагеря.
Одни заклевали певицу, другие же, напротив, осыпали комплиментами.
"Перезалейте фото. На этом какая-то черная полоса", "Как
говорит моя мама – не сутулься", "На камере какая-то грязь что ли?",
"Небритые подмышки", "А что не без трусов-то сразу?" – обрушились на
артистку хейтеры. У некоторых фото Юлианны Карауловой вызвало оторопь: они раскритиковали
трусы звезды.
Впрочем, поклонники все равно пришли в полный восторг.
Многие отметили, что исполнительница отлично выглядит. "Красота и доброта в
одном фото. Таких людей, как вы, Юлианна, очень мало в российском шоу-бизнесе",
"Боже, какая красавица", "Богиня, идеальное
тело", – высказались фолловеры .
Напомним, ранее на другой снимок певицы
отреагировал 65-летний композитор Игорь Крутой. Она попозировала в бикини на
фоне океана. Крутой процитировал в комментариях слова из песни Александра
Серова "Ты меня любишь". "Узнанный мною вечный сюжет роденовский", – оставил подпись
композитор. тут же ответила: "Именно это я имела в виду".