Нападающий петербургского Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии, проведут матч против команды Салют, выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии, проведут матч против команды "Салют", выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).Как сообщает пресс-служба "Салюта" в социальной сети Instagram, матч состоится 10 августа и пройдет в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.Посмотреть эту публикацию в InstagramФК «Салют Белгород» сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. 10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области. #фк_салютбелгород #кокорин #мамаев #fc_salyutbgd #александркокорин #павелмамаев #кокоринимамаев #football #футбол #football #soccer #колония #матчПубликация от ФК «Салют Белгород» (@fc_salyutbgd) 7 Авг 2019 в 6:05 PDTНапомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.