В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Краснодар на своем поле сыграет португальским Порту. Тренерский штаб быков определился со стартовым составом на первый в своей истории матч в главном европейском клубном турнире.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле сыграет португальским "Порту". Тренерский штаб "быков" определился со стартовым составом на первый в своей истории матч в главном европейском клубном турнире."Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сайич, Мартынович, Петров, Кабелла, Камболов, Вильена, Намли, Вандерсон, Берг.Запасные: Крицюк, Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари."Порту": Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.Запасные: Вана, Бруну Кошта, Маруланда, Мбемба, Зе Луиш, Отавиу и Фабио Силва.⚡ Стартовый состав «быков» на #КраснодарПорту ⚡В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари.#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #ВпередБыки pic.twitter.com/RiWQbPM8xp— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 7, 2019Напомним, матч "Краснодар" – "Порту" состоится в среду, 7 августа, начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет при аншлаге, так как на игру проданы все 35 тысяч билетов. Ответная игра состоится 13 августа.