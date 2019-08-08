В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Краснодар на поле домашнего стадиона проиграл португальскому Порту с минимальным счетом – 0:1.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.В составе гостей сыграл бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, который перебрался в стан португальской команды текущим летом."Быки" провели первую в своей истории встречу в главном европейском клубном турнире. Ответный матч состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле стадиона "Драгау" в Порту.