Количество иностранных туристов в Ставропольском крае за последние пять лет выросло более чем в десять раз и приближается к цифре 100 тысяч человек, рассказал президенту губернатор региона Владимир Владимиров. Едут не только из России, но и из других стран СНГ, Европы и даже Америки. Новые санатории в крае строят уже десятками, а благодаря курортному сбору города преображаются.

Количество иностранных туристов в Ставропольском крае за последние пять лет выросло более чем в десять раз и приближается к цифре 100 тысяч человек, рассказал президенту губернатор региона Владимир Владимиров. Едут не только из России, но и из других стран СНГ, Европы и даже Америки. Новые санатории в крае строят уже десятками, а благодаря курортному сбору города преображаются.Кавказские Минеральные Воды по территории — крупнейший в России курортный регион, поэтому и первый вопрос президента губернатору Ставрополья о туризме."Курортный сезон в разгаре. Как он проходит в Ставрополе?" – поинтересовался у губернатора президент России Владимир Путин."Устойчивый рост 5 процентов даем уже за прошедшие шесть месяцев. По итогам года 12 процентов ожидаем. Пошел бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся. И еще люди просят. Я сейчас в Кисловодске планирую начать еще один огромный санаторий", — ответил президенту ставропольский губернатор Владимир Владимиров.Есть и сложности — старая система водоотведения в Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске может не выдержать подключения новых крупных объектов. Поэтому ее нужно модернизировать. И губернатор просит включить этот пункт в государственную программу развития регионов. Дополнительное финансирование с прошлого 2018 года край получает еще и от количества отдыхающих — курортный сбор."В прошлом году собрали 184, а в этом году — 300 миллионов. Это всё вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся", — похвастался президенту Владимиров."И водичка хорошая", — добавил Путин."Водичка, слава Богу, Владимир Владимирович, людям нравится", — поддержал диалог Владимиров."Нарзан" в переводе – "богатырский напиток". По легенде, это источник силы древнего кавказского племени нартов. По разнообразию и количеству минеральных вод Ставропольский край не имеет равных во всей Евразии.Вода, а еще уникальные природа и горный воздух привлекает туристов. Если раньше, прежде всего, российских, то теперь и иностранных. А вслед за ними в регион приходят и инвестиции, как государственные, так и частные."В экономике все хорошо, сегодня города развиваются по программе "Городская среда". Но село... Если бы вы поддержали нас в части программы развития села", — попросил Путина губернатор Ставрополья."Хорошо. Посмотрим", — пообещал Путин.Речь идет о социальной сфере — сельских клубах, больницах и детских садах. Уборочная в Ставропольском крае практически завершена, по пшенице и хлопку показатели в этом году ожидают рекордные.