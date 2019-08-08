Юная жительница Костромы получила несколько переломов во время посещения батутного центра, СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Неудачные действия инструктора сняла камера наблюдения.

Юная жительница Костромы получила несколько переломов во время посещения батутного центра, СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Неудачные действия инструктора сняла камера наблюдения.Инцидент произошел еще 30 мая в комплексе "Полетайка", но судебную перспективу получил только сейчас. На кадрах видно, как игравший с детьми молодой человек перепрыгивает с одного батут на другой, и в этот момент на него выходит трехлетняя девочка. Малышка совершила переворот в воздухе и неудачно приземлилась на левый бок. Врачи диагностировали у нее закрытые переломы верхней трети левых большеберцовой и малоберцовой костей.Как оказалось, для молодого человека это был первый рабочий день в качестве инструктора, по версии следователей, стажер не был знаком с правилами поведения и не изучил технику безопасности. Кто будет отвечать за причиненные ребенку травмы, не уточняется.