Марина Анисина призналась, что у них с мужем на данный момент все хорошо. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram

Марина Анисина призналась, что у них с мужем на данный момент все хорошо. Об этом она рассказала на своей странице в InstagramВ последнее время стали ходить слухи, что Никита Джигурда и Марина Анисина больше не состоят в теплых отношениях. Спортсменка решила пресечь сплетни и унять их распространителей. Анисина сделала официальное заявление на своей страничке в социальной сети, отметив, что у них сейчас все хорошо: "В очередной раз написали, что я ушла от Никиты Джигурды. Конечно же, это не так!", – сказала бывшая фигуристка.В конце видео появился и сам Джигурда, чтобы уж совсем удовлетворить любопытных подписчиков. Он пояснил, что это было официальное заявление. Марина не забыла поблагодарить и тех, кто следит за их отношениями, верит в их любовь и не воспринимает всерьез все фейковые новости об их семье. В подтверждение всего сказанного спортсменка написала трогательное признание в любви отцу своих детей: "Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила.Несмотря на фейки недоброжелателей и тех, кто, увы, не знает настоящего Джигурду".Несколько лет назад брак фигуристки и актера трещал по швам: новость об их расставании была настоящей сенсацией. Марина Анисина подала на развод, пояснив свое решение тем, что ее супруг неадекватно себя ведет. Завистники пары также нашептывали Анисиной об изменах Джигурды. Как позже выяснилось, разлад в семье произошел из-за большого наследства Людмилы Броташ, которое женщина завещала актеру: Марине Анисиной тогда поступали различные угрозы. Несмотря на громкий развод, через некоторое время бывшие супруги возобновили отношения, однако и по сей день живут в разных странах: Анисина с детьми – во Франции, Джигурда – в России. Стоит заметить, что в июле артист признался, что в конце этого года вновь сыграет свадьбу с Мариной Анисиной : "Это торжество станет финальным аккордом нашей победы над злом, которое нас окружало", – цитирует Никиту Джигурду .