Мария Кожевникова, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале Универ, опубликовала в своем Instagram новый пост. Актриса не пытается строить из себя кого-то, поэтому часто делится с подписчиками самым сокровенным.

Мария Кожевникова, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале "Универ", опубликовала в своем Instagram новый пост. Актриса не пытается строить из себя кого-то, поэтому часто делится с подписчиками самым сокровенным.На этот раз звезда выложила снимок без макияжа. Поразительно, но в 34 года у нее абсолютно гладкая кожа, нет морщин, она выглядит свежей и здоровой.Под фотографией Кожевникова высказала признательность визовому центру в Москве. "Накануне вылета случайно выяснилось, что у меня нет визы. Так бывает, когда семья большая. В прошлом году я делала визы детям, а у меня еще была действительна один год, но мне показалось, что поставили всем. В общем, в течении часа у меня забрали документы и вот уже визу привезли домой! Сделали еще быстрее, чем обещали!", – поделилась радостью актриса.Поклонники начали активную дискуссию по этому поводу под постом, но больше их поразило то, как чудесно Мария выглядит для своих лет. "Одно из немногих нормальных женских лиц!", "Всем бы так без макияжа выглядеть! Косметические компании разорились бы, наверное!", "Красотка-мама, еще и естественность! Браво, Мария, очень хорошо выглядите!", "Выглядите потрясающе! Очень сильно вами восхищаюсь! Вы молодец!", "Маша, не верь никому! Без тонны красок ты прекрасна и свежа!", "Без косметики вы очень красивая, домашняя, настоящая!", – восторгались фанаты."Выглядите просто супер! Лучше естественной красоты ничего нет", – высказалась обожательница.Но, конечно, при таких внешних данных не может обойтись без завистников. "Без мэйкапа не очень выглядите", – отметил злопыхатель. Кожевникова, в свою очередь, ответила на это, что ей и мужу все нравится.