Родительница известного телеведущего Ирина пообщалась с
журналистами. По словам матери Бориса Корчевникова, волноваться не о чем.
Родительница известного телеведущего Ирина пообщалась с
журналистами. По словам матери Бориса Корчевникова, волноваться не о чем.
Ирина поведала, что произошел лишь неприятный эпизод —
автомобиль, в котором находился шоумен, наехал на животное. Борис Корчевников и
его друзья не пострадали.
"И с ними, и с машиной все в порядке, они просто по дороге
наехали на какое-то животное", – сообщила Ирина Корчевникова изданию .
Напомним, о ДТП сообщил в своем Instagram товарищ ведущего,
журналист Роман Голованов. Он поведал, что вместе с отправился
Пятницкую Церковь в Старице. На обратном пути машина, в которой ехали приятели,
сбила косулю.
Пострадало только несчастное животное и авто иерея Павла
Островского, который и был за рулем. Владелец машины считает, что ДТП – это не знак
Божий, а внутренняя встряска, необходимая тем, кто погряз в суете.
Напомним, ранее поклонники забеспокоились о здоровье , который перенес операцию по удалению опухоли мозга. Он
подтвердил, что вновь проходил лечение и из-за этого поправился.