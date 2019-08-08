Родительница известного телеведущего Ирина пообщалась с журналистами. По словам матери Бориса Корчевникова, волноваться не о чем.

Родительница известного телеведущего Ирина пообщалась сжурналистами. По словам матери Бориса Корчевникова, волноваться не о чем.Ирина поведала, что произошел лишь неприятный эпизод —автомобиль, в котором находился шоумен, наехал на животное. Борис Корчевников иего друзья не пострадали."И с ними, и с машиной все в порядке, они просто по дорогенаехали на какое-то животное", – сообщила Ирина Корчевникова изданию .Напомним, о ДТП сообщил в своем Instagram товарищ ведущего,журналист Роман Голованов. Он поведал, что вместе с отправилсяПятницкую Церковь в Старице. На обратном пути машина, в которой ехали приятели,сбила косулю.Пострадало только несчастное животное и авто иерея ПавлаОстровского, который и был за рулем. Владелец машины считает, что ДТП – это не знакБожий, а внутренняя встряска, необходимая тем, кто погряз в суете.Напомним, ранее поклонники забеспокоились о здоровье , который перенес операцию по удалению опухоли мозга. Онподтвердил, что вновь проходил лечение и из-за этого поправился.