Международный форум медиков-волонтеров пройдет в Иванове. Мероприятие запланировано на октябрь, сообщает ГТРК Ивтелерадио.

Международный форум медиков-волонтеров пройдет в Иванове. Мероприятие запланировано на октябрь, сообщает ГТРК "Ивтелерадио".Как ожидается, в нем примут участие активисты из пятидесяти стран мира — около пятисот человек. Участники волонтерского движения обсудят проблемы, актуальные для всего добровольческого направления. Среди тем на повестке дня — вопросы координации деятельности, сотрудничество с представителями волонтерских организаций из разных стран и многие другие.Инициатором проведения форума стал Минздрав России, Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", а также Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Ивановской области. К участию в мероприятии приглашаются все, кому интересна и близка волонтерская деятельность. Подробную информацию можно найти на сайте волонтеры-медики.рф.