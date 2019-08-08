Бразильский защитник Фламенго Леонардо Дуарте продолжит карьеру в итальянском Милане, 23-летний игрок обороны подписал соглашение с россонери, рассчитанный на пять лет – до лета 2024 года.

Бразильский защитник "Фламенго" Леонардо Дуарте продолжит карьеру в итальянском "Милане", 23-летний игрок обороны подписал соглашение с "россонери", рассчитанный на пять лет – до лета 2024 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, бразильский клуб выручил на продаже футболиста порядка 11 миллионов евро, при этом стоимость защитника оценивается в четыре миллиона евро.Дуарте – воспитанник "Фламенго", в составе которого он принял участие в 60 играх во всех турнирах, забил два мяча и заработал десять желтых карточек. Лео стал 36-м бразильцем в истории итальянской команды.Official Statement: Léo Duarte ➡ https://t.co/zbk6LrnSO8Comunicato Ufficiale: Léo Duarte ➡ https://t.co/WkUB3x6FdH pic.twitter.com/pjgQwW8jIP— AC Milan (@acmilan) August 7, 2019