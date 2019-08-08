Телеведущая публично призналась в любви к молодому красавцу. Тина Канделаки дала повод для слухов.

Телеведущая публично призналасьв любви к молодому красавцу. Тина Канделаки дала повод для слухов.В личном Instagram знаменитостьопубликовала фото бородатого мужчины в темных очках. "My love", – написаланиже Тина Канделаки.Подписчики, которые невнимательноследят за жизнью знаменитости, не сразу поняли, что симпатяга на снимке – это 18-летнийсын телеведущей Леонтий. Интернет-обыватели грешным делом подумали, чтоКанделаки завела себе молодого любовника."А я уж было подумала, чтомолодой бойфренд! И у вас на личном большие перемены. А это сын так вымахал!Красавчик!", "Это сын?! Я подумала, что у вас развод с мужем и новые отношения.Какой красавец вырос!" – отметили в комментариях пользователи Сети.Отметим, что редко показывает в соцсетях собственных детей. Поговаривают, что наследникизвезды – 19-летняя Мелания и 18-летний Леонтий – не любят, когда знаменитая мамавыкладывает их снимки в микроблог. Иногда все же Тина Канделаки нарушает запрет. Например, не так давно телеведущая посвятила трогательнуюпубликацию дочери."В тебе есть все, чего так нехватает мне. Ты лучшее, что есть во мне. Твоя горячо любящая сентиментальнаямама поддержит тебя во всем и всегда!" – написала .