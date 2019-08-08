В Техасе грузовик с прицепом потерял управление, подскочил, снес дорожный знак и несколько машин перед автосервисом. Сотрудник мастерской, чинивший погрузчик, проявил завидную реакцию и успел отскочить.

В Техасе грузовик с прицепом потерял управление и устроил масштабную аварию с участием нескольких припаркованных машин.За несколько секунд до происшествия сотрудник мастерской, расположенной в небольшом городке Спайсвуд, вооружился инструментом и лег на спину, чтобы починить неисправный погрузчик.В этот момент большой пикап потерял управление, съехал с дороги и подскочил на кочке. Рабочий, услышав шум, проявил завидную реакцию, вскочил и успел отбежать на безопасное расстояние, после чего летящий грузовик снес столб с дорожным знаком и приземлился напротив парковки сервиса, смяв несколько машин.О пострадавших в результате аварии не сообщается.