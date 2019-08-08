Сотрудники полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Шахаровой Оксаны Андреевны...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Шахаровой Оксаны Андреевны, 04.02.2004 года рождения, москвички, которая 6 августа 2019 года ушла из дома на Пролетарском проспекте и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14 лет, рост 130 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, на левой щеке родинка.Была одета: лосины черного цвета, кроссовки синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22