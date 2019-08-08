Телеведущая отдыхает на Мальдивах. Елена Летучая поделилась с поклонниками в Instagram снимком с солнечного острова и пожелала им доброго утра.

Телеведущая отдыхает на Мальдивах. ЕленаЛетучая поделилась с поклонниками в Instagram снимком с солнечного острова и пожелала имдоброго утра.Звезда вместе с мамой расположились впятизвездочном отеле. Она опубликовала откровенный снимок с пляжа на фонепрекрасного пейзажа.Лена Летучая позирует на коленяхна лежаке у самой воды в крошечном черном бикини, передает Реакция пользователей соцсети. Многие раскритиковали знаменитость,найдя массу придирок."Поправились немного…", "Ленка опять не работает! Да что ж такое!","Скажите пожалуйста, а вы работаете на ТВ еще? Смотрю, вы постоянно в разъездахили занялись чем-то другим?", "У вас там доброе? А у нас пожары бушуют… не хотите осветить тему? Илиэто не про тараканов?" – распекли ведущую фолловеры.В свою очередь поклонники осыпали комплиментами. "Вот это я понимаю, интересныйконтент! Елена прекрасная", "Сочно", "Елена, а каким видом спортазанимаетесь, чтобы сохранять такую шикарную форму?", "Горячая штучка", – написали фанаты.Напомним, ранее выложила откровенное фото, которое вызвало очень бурную реакцию состороны мужской аудитории фолловеров. Как писали "Дни.ру", фанаты светской львицы были ошеломлены красотой Летучей.