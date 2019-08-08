Телеведущая отдыхает на Мальдивах. Елена
Летучая поделилась с поклонниками в Instagram снимком с солнечного острова и пожелала им
доброго утра.
Телеведущая отдыхает на Мальдивах. Елена
Летучая поделилась с поклонниками в Instagram снимком с солнечного острова и пожелала им
доброго утра.
Звезда вместе с мамой расположились в
пятизвездочном отеле. Она опубликовала откровенный снимок с пляжа на фоне
прекрасного пейзажа.
Лена Летучая позирует на коленях
на лежаке у самой воды в крошечном черном бикини, передает Реакция пользователей соцсети. Многие раскритиковали знаменитость,
найдя массу придирок.
"Поправились немного…", "Ленка опять не работает! Да что ж такое!",
"Скажите пожалуйста, а вы работаете на ТВ еще? Смотрю, вы постоянно в разъездах
или занялись чем-то другим?", "У вас там доброе? А у нас пожары бушуют… не хотите осветить тему? Или
это не про тараканов?" – распекли ведущую фолловеры.
В свою очередь поклонники осыпали комплиментами. "Вот это я понимаю, интересный
контент! Елена прекрасная", "Сочно", "Елена, а каким видом спорта
занимаетесь, чтобы сохранять такую шикарную форму?", "Горячая штучка", – написали фанаты.
Напомним, ранее выложила откровенное фото, которое вызвало очень бурную реакцию со
стороны мужской аудитории фолловеров. Как писали "Дни.ру", фанаты светской львицы были ошеломлены красотой Летучей.