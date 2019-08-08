9 августа в Москве будут прощаться сразу с двумя знаменитыми музыкантами – Вилли Токаревым и Сергеем Березиным. И меломанам придется разрываться, чтобы успеть отдать последний долг обоим кумирам.

9 августа в Москве будут прощаться сразу с двумя знаменитыми музыкантами – Вилли Токаревым и Сергеем Березиным. И меломанам придется разрываться, чтобы успеть отдать последний долг обоим кумирам.Прощание с легендой шансона, автором-исполнителем Вилли Токаревым состоится 9 августа с 09 до 12 часов в Храме Святителя Николая в Котельниках, что близ сталинской высотки на Котельнической набережной. Похоронят артиста на Калитниковском кладбище.С легендой шансона, конечно, многие захотят проститься. Но в тот же день Москва будет прощаться и с композитором, основателем и руководителем ВИА "Пламя", народным артистом России Сергеем Березиным. Автора песен "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "Переведи часы назад" и других, похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет там же с 12 до 14 часов.А ведь это другой конец Москвы! Народ в ужасе, что придется бежать от гроба одного кумира к гробу другого. Ведь добраться по московским пробкам из центра на окраину будет не так просто. Поэтому многие меломаны не знают, как лучше поступить.Напомним, Вилли Токарев 22 мая оказался в реанимации. Скончался же певец 4 августа после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре на 85-м году жизни. А Сергей Березин умер после продолжительной болезни на 82 году жизни.