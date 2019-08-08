Артистка раздумывает
отказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.
Артистка раздумывает
отказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.
Во время работы над новым
проектом артистке удалось понаблюдать за жизнью деревенского скота. Проведя
много времени с курами, свиньями и кроликами, Елена Яковлева поняла, что больше
не может есть мясо.
Елена пожалела, что всю жизнь
лакомилась животными, которые так милы. Знаменитость всерьез задумалась о
переходе на вегетарианскую диету.
"Я их больше никогда не
буду есть!" – заявила Елена Яковлева. На вопрос о том, чем же она теперь будет
питаться, знаменитость растеряно ответила: "Наверное, умру с голода!". Об этом
сообщает .
Отметим, что в последнее
время СМИ чаще обсуждают не саму , а ее единственного сына Дениса
Шальных. Оказывается, отпрыск знаменитости уволился из модной парикмахерской,
где стриг волосы и бороды москвичам. Отметим, что Шальных пока еще не выбрал дело
по душе: до этого он работал персональным тренером и преподавал детям.
Добавим, сын обладает очень яркой
внешностью. Денис Шальных с ног до голова покрыт татуировками. Также отпрыск
знаменитости славится необычными прическами и экстравагантным высказываниями.