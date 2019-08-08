Артистка раздумывает отказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.

Артистка раздумываетотказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.Во время работы над новымпроектом артистке удалось понаблюдать за жизнью деревенского скота. Проведямного времени с курами, свиньями и кроликами, Елена Яковлева поняла, что большене может есть мясо.Елена пожалела, что всю жизньлакомилась животными, которые так милы. Знаменитость всерьез задумалась опереходе на вегетарианскую диету."Я их больше никогда небуду есть!" – заявила Елена Яковлева. На вопрос о том, чем же она теперь будетпитаться, знаменитость растеряно ответила: "Наверное, умру с голода!". Об этомсообщает .Отметим, что в последнеевремя СМИ чаще обсуждают не саму , а ее единственного сына ДенисаШальных. Оказывается, отпрыск знаменитости уволился из модной парикмахерской,где стриг волосы и бороды москвичам. Отметим, что Шальных пока еще не выбрал делопо душе: до этого он работал персональным тренером и преподавал детям.Добавим, сын обладает очень яркойвнешностью. Денис Шальных с ног до голова покрыт татуировками. Также отпрыскзнаменитости славится необычными прическами и экстравагантным высказываниями.