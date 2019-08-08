Певица завершила съемки нового клипа, в котором предстала в новом образе. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.
Певица завершила съемки нового клипа, в котором предстала в новом образе. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.
Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом
Molly, всегда любила примерять откровенные и необычные наряды. В этот раз она предпочла длинным локонам короткую стрижку и стала чем-то
походить на героиню французского фильма "Амели".
"Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор
прокручиваю образы, съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле и
одежде не дают отвлечься)) Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Но
пока рано…", – написала звезда на своей странице.
Однако фанаты не нашли в
новом образе Серябкиной привлекательности и сексуальности и набросились на нее с укорами: "Ужасная прическа. Совершенно не идет Оле!", "Куда делась та прежняя самая сексуальная участница группы "Серебро",
"Нееееееет!!!! Куда делись длинные волосы?????" – оставили комментарии хейтеры.
Кто-то и вовсе не признал в девушке, запечатленной на
снимке, всем известную Ольгу Серябкину. К счастью для многих, такие изменения
во внешности носят временный характер: для съемки клипа певица надела парик.
Серябкина пока не рассекретила название песни, для
которой снимала ролик. Она предложила подписчикам самим догадаться, какое
же произведение из ее нового альбома "Косатка в небе" воплотится на
экране. Певица ранее признавалась, что старается не обращать
внимания на недоброжелателей и их едкие комментарии.