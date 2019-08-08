Певица завершила съемки нового клипа, в котором предстала в новом образе. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.

Певица завершила съемки нового клипа, в котором предстала в новом образе. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимомMolly, всегда любила примерять откровенные и необычные наряды. В этот раз она предпочла длинным локонам короткую стрижку и стала чем-топоходить на героиню французского фильма "Амели"."Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих порпрокручиваю образы, съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле иодежде не дают отвлечься)) Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Нопока рано…", – написала звезда на своей странице.Однако фанаты не нашли вновом образе Серябкиной привлекательности и сексуальности и набросились на нее с укорами: "Ужасная прическа. Совершенно не идет Оле!", "Куда делась та прежняя самая сексуальная участница группы "Серебро","Нееееееет!!!! Куда делись длинные волосы?????" – оставили комментарии хейтеры.Кто-то и вовсе не признал в девушке, запечатленной наснимке, всем известную Ольгу Серябкину. К счастью для многих, такие измененияво внешности носят временный характер: для съемки клипа певица надела парик.Серябкина пока не рассекретила название песни, длякоторой снимала ролик. Она предложила подписчикам самим догадаться, какоеже произведение из ее нового альбома "Косатка в небе" воплотится наэкране. Певица ранее признавалась, что старается не обращатьвнимания на недоброжелателей и их едкие комментарии.