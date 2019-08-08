Переправа через Керченский пролив может оказать негативное воздействие на туристическую отрасль полуострова. Как сообщают украинские СМИ, из-за строительства Крымского моста регион наводнили низкобюджетные туристы.

Переправа через Керченский пролив может оказать негативное воздействие на туристическую отрасль полуострова. Как сообщают украинские СМИ, из-за строительства Крымского моста регион наводнили низкобюджетные туристы."Фанат Путина признал опасность Крымского моста: людиждут и боятся" – с таким заголовком вышел материал в украинскоминтернет-издании "Обозреватель". Журналисты ссылаются на постпользователя Facebook Александра Горного, который поделился с подписчикаминаблюдениями о туристическом сезоне на полуострове.По словам блогера, многие туристы заезжают на полуостровлишь на 2-3 дня и ищут самые бюджетные варианты жилья. "Массовый турист неготов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800рублей/сутки", – отметил он.Не добавляют популярности полуострову и высокие цены напродукты. Да и алкоголя туристы стали употреблять меньше, констатировал Горный."Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнении с прошлым годом",– написал пользователь Facebook.Он не исключил, что в 2020 году, после достройкижелезнодорожной части, ситуация с туризмом на полуострове будетеще хуже. По мнению блогера, власти региона не могут создать необходимуюинфраструктуру для тех, кто приедет на поездах. "Как следствие, мы увидимсерьезные сбои и точки напряженности", – прогнозирует Горный.Напомним, ранее появились сообщения о массовой гибелимедуз-корнеротов в акватории азовского моря. Украинцы полагают, что всему винойстроительство Крымского моста.Российские пользователи Сети утверждаютобратное: по их мнению, в гибели морских обитателей виноват Киев, которыйперекрыл Северо-Крымский канал, что привело к повышению уровня солености воды.Строительство переправы через Керченский пролив подходит кконцу. Завершается возведение железнодорожной части . Первыепоезда пройдут по нему в конце текущего года.