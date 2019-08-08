Переправа через Керченский пролив может оказать негативное воздействие на туристическую отрасль полуострова. Как сообщают украинские СМИ, из-за строительства Крымского моста регион наводнили низкобюджетные туристы.
Переправа через Керченский пролив может оказать негативное воздействие на туристическую отрасль полуострова. Как сообщают украинские СМИ, из-за строительства Крымского моста регион наводнили низкобюджетные туристы.
"Фанат Путина признал опасность Крымского моста: люди
ждут и боятся" – с таким заголовком вышел материал в украинском
интернет-издании "Обозреватель". Журналисты ссылаются на пост
пользователя Facebook Александра Горного, который поделился с подписчиками
наблюдениями о туристическом сезоне на полуострове.
По словам блогера, многие туристы заезжают на полуостров
лишь на 2-3 дня и ищут самые бюджетные варианты жилья. "Массовый турист не
готов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800
рублей/сутки", – отметил он.
Не добавляют популярности полуострову и высокие цены на
продукты. Да и алкоголя туристы стали употреблять меньше, констатировал Горный.
"Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнении с прошлым годом",
– написал пользователь Facebook.
Он не исключил, что в 2020 году, после достройки
железнодорожной части, ситуация с туризмом на полуострове будет
еще хуже. По мнению блогера, власти региона не могут создать необходимую
инфраструктуру для тех, кто приедет на поездах. "Как следствие, мы увидим
серьезные сбои и точки напряженности", – прогнозирует Горный.
Напомним, ранее появились сообщения о массовой гибели
медуз-корнеротов в акватории азовского моря. Украинцы полагают, что всему виной
строительство Крымского моста.
Российские пользователи Сети утверждают
обратное: по их мнению, в гибели морских обитателей виноват Киев, который
перекрыл Северо-Крымский канал, что привело к повышению уровня солености воды.
Строительство переправы через Керченский пролив подходит к
концу. Завершается возведение железнодорожной части . Первые
поезда пройдут по нему в конце текущего года.