Юморист спровоцировал бурную дискуссию в соцсетях. Максим Галкин шутя, сравнил отечественную Примадонну Аллу Пугачеву с голливудской звездой Барбарой Стрейзанд.

Юморист спровоцировалбурную дискуссию в соцсетях. Максим Галкин шутя, сравнил отечественнуюПримадонну Аллу Пугачеву с голливудской звездой Барбарой Стрейзанд.В личном Instagram артистопубликовал видеонарезку концерта американской исполнительницы. В кадре БарбараСтрейзанд в просторном платье черного цвета и пышной прической поет со сценыдля поклонников."Это концерт БарбарыСтрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже образ Аллы двадцатилетнейдавности дошел до мировых звезд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– шутливо написал Максим Галкин.Отметим, что сходствообразов Пугачевой и Стрейзанд поразило подписчиков юмориста. Поклонникикоролевы российской поп-сцены отметили, что Алла Борисовна в сотню раз лучшезарубежной артистки. Галкина даже предостерегли от необдуманной женитьбы наамериканской Примадонне."Только не женись теперьна ней 😂это всего лишь дешевая копия 🤷🏾‍♂️😂😂😂😂", "Аааа 😂🤭👍🏽ПростоОДИН В ОДИН ))) @maxgalkinru", "Я,не читая пост, подумала , что это фрагмент из концерта Аллы Борисовны :)))", "Барбаредо Аллы,как до луны", "Им всем до Аллы Борисовны ,как до Китая.Алла одна,была ,есть ,и будет", – писали верные фанаты Аллы Пугачевой.Отметим, что почитателитворчества Барбары Стрейзанд тоже не дремали. Они пытались спустить с небес наземлю поклонников российской артистки. В частности отмечалось, что голливудскаядива имеет статус мировой знаменитости, в то время как знают лишьна постсоветском пространстве."Хм. Мания величия? Образ,безусловно, поход. Но до @barbrastreisand АллеБорисовне как до Марса пешком", "Обидно, что Барбару вы назвали дешевой копией","Не думаю, что она кого-то копирует и под кого-то косит😁 ☝️ скореесовпадение! А что еще одевать на сцену в таком возрасте? Не все же имеют такуюфигуру, как у Мадонны, чтобы позволить себе в трусах выйти на сцену в 60 лет😉", – рассуждали подписчики .