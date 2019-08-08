Юморист спровоцировал
бурную дискуссию в соцсетях. Максим Галкин шутя, сравнил отечественную
Примадонну Аллу Пугачеву с голливудской звездой Барбарой Стрейзанд.
Юморист спровоцировал
бурную дискуссию в соцсетях. Максим Галкин шутя, сравнил отечественную
Примадонну Аллу Пугачеву с голливудской звездой Барбарой Стрейзанд.
В личном Instagram артист
опубликовал видеонарезку концерта американской исполнительницы. В кадре Барбара
Стрейзанд в просторном платье черного цвета и пышной прической поет со сцены
для поклонников.
"Это концерт Барбары
Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже образ Аллы двадцатилетней
давности дошел до мировых звезд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– шутливо написал Максим Галкин.
Отметим, что сходство
образов Пугачевой и Стрейзанд поразило подписчиков юмориста. Поклонники
королевы российской поп-сцены отметили, что Алла Борисовна в сотню раз лучше
зарубежной артистки. Галкина даже предостерегли от необдуманной женитьбы на
американской Примадонне.
"Только не женись теперь
на ней 😂это всего лишь дешевая копия 🤷🏾♂️😂😂😂😂", "Аааа 😂🤭👍🏽Просто
ОДИН В ОДИН ))) @maxgalkinru", "Я,
не читая пост, подумала , что это фрагмент из концерта Аллы Борисовны :)))", "Барбаре
до Аллы,как до луны", "Им всем до Аллы Борисовны ,как до Китая.Алла одна
,была ,есть ,и будет", – писали верные фанаты Аллы Пугачевой.
Отметим, что почитатели
творчества Барбары Стрейзанд тоже не дремали. Они пытались спустить с небес на
землю поклонников российской артистки. В частности отмечалось, что голливудская
дива имеет статус мировой знаменитости, в то время как знают лишь
на постсоветском пространстве.
"Хм. Мания величия? Образ,
безусловно, поход. Но до @barbrastreisand Алле
Борисовне как до Марса пешком", "Обидно, что Барбару вы назвали дешевой копией",
"Не думаю, что она кого-то копирует и под кого-то косит😁 ☝️ скорее
совпадение! А что еще одевать на сцену в таком возрасте? Не все же имеют такую
фигуру, как у Мадонны, чтобы позволить себе в трусах выйти на сцену в 60 лет😉", – рассуждали подписчики .