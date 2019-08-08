В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на выезде сыграет со швейцарским Туном. Главный тренер красно-белых Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде сыграет со швейцарским "Туном". Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."Команды из Швейцарии показывают организованный футбол, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – И к "Туну" это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку. Лично для меня и для игроков это две команды, которые одинаково хотят выиграть. На поле выходят не фамилии футболистов и не имена клубов, а игроки".Помимо этого, Кононов рассказал о том, как проходит адаптация новичка Андре Шюррле, который перешел в стан московской команды из дортмундской "Боруссии" на правах аренды: "Он мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен. Подбадривает остальных ребят, помогает. Очень важно, чтобы в команде был такой позитивный человек".Напомним, матч "Тун" – "Спартак" состоится в четверг, восьмого августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 15 августа.