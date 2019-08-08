Проснувшись утром, потерпевший обнаружил, что гость ушел из квартиры, прихватив мобильный телефон, денежные средства и вещи...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину подозреваемого в хищении имущества из квартиры.В полицию с заявлением обратился 32-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что проводил досуг в одной из бань в центре столицы, где познакомился с молодым человеком, а затем пригласил его к себе в гости в съемную квартиру на Новослободской улице. Проснувшись утром, он обнаружил, что гость ушел из квартиры, прихватив принадлежащий ему мобильный телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами, а также джинсы и майку.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Покровка задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего мужчину.При задержании мужчина был одет в похищенную одежду. Мобильный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60