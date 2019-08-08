Телеведущая рассказала, как попала в лапы нерадивого косметолога. С тех пор Виктория Боня навсегда отказалась от уколов красоты.

Телеведущая рассказала, как попала в лапы нерадивогокосметолога. С тех пор Виктория Боня навсегда отказалась от уколов "красоты".Знаменитость тщательно следит за своей внешностью. Ввопросах сохранения молодости Виктория Боня практически эксперт: она постоянносоветует своим подписчикам в Instagram косметику, рассказывает о правильномуходе за лицом и телом, раскрывает секреты идеального макияжа.Кроме того, знаменитость призывает поклонниц придерживаться принциповправильного питания и регулярно заниматься спортом. А вот к инъекциям "красоты"Виктория Боня рекомендует относиться с большой осторожностью. Много лет назад знаменитостьрешила попробовать филлеры, о чем очень пожалела – из-за них лицо телеведущейперекосило."Я помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Но с помощьюподручных средств, а не скальпеля и иглы. Когда мне было 26 лет, увлекаласьинъекциями, колола себе носогубные складки, пыталась соответствовать моде. Витоге это привело к асимметрии лица, потому что филлеры мне вводилинеправильно!" – цитирует издание Vokrug.tv со ссылкой на "Антенну-Телесемь".Тогда теледиве пришлось лететь в Лос-Анджелес к известномудоктору Саймону Урьяну. По словам знаменитости, услугами этого специалистапользуются многие голливудские дивы, в том числе Ким Кардашьян и Леди Гага. Звездныйдоктор помог Виктории обрести прежние черты лица."С тех пор никаких уколов. Решила для себя, что нужноиспользовать все возможные средства, чтобы натуральным способом сохранитькрасоту", – резюмировала .