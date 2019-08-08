Телеведущая рассказала, как попала в лапы нерадивого
косметолога. С тех пор Виктория Боня навсегда отказалась от уколов красоты.
Телеведущая рассказала, как попала в лапы нерадивого
косметолога. С тех пор Виктория Боня навсегда отказалась от уколов "красоты".
Знаменитость тщательно следит за своей внешностью. В
вопросах сохранения молодости Виктория Боня практически эксперт: она постоянно
советует своим подписчикам в Instagram косметику, рассказывает о правильном
уходе за лицом и телом, раскрывает секреты идеального макияжа.
Кроме того, знаменитость призывает поклонниц придерживаться принципов
правильного питания и регулярно заниматься спортом. А вот к инъекциям "красоты"
Виктория Боня рекомендует относиться с большой осторожностью. Много лет назад знаменитость
решила попробовать филлеры, о чем очень пожалела – из-за них лицо телеведущей
перекосило.
"Я помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Но с помощью
подручных средств, а не скальпеля и иглы. Когда мне было 26 лет, увлекалась
инъекциями, колола себе носогубные складки, пыталась соответствовать моде. В
итоге это привело к асимметрии лица, потому что филлеры мне вводили
неправильно!" – цитирует издание Vokrug.tv со ссылкой на "Антенну-Телесемь".
Тогда теледиве пришлось лететь в Лос-Анджелес к известному
доктору Саймону Урьяну. По словам знаменитости, услугами этого специалиста
пользуются многие голливудские дивы, в том числе Ким Кардашьян и Леди Гага. Звездный
доктор помог Виктории обрести прежние черты лица.
"С тех пор никаких уколов. Решила для себя, что нужно
использовать все возможные средства, чтобы натуральным способом сохранить
красоту", – резюмировала .