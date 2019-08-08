Телеведущая отреагировала на
придирки поклонников. Анфиса Чехова составила список критических замечаний,
которыми чаще всего ее награждают поклонники.
Телеведущая отреагировала на
придирки поклонников. Анфиса Чехова составила список критических замечаний,
которыми чаще всего ее награждают поклонники.
В личном Instagram знаменитость
опубликовала свежее фото. В кадре Анфиса Чехова позирует с кусочком арбуза в
руке.
"На себя не похожа. Перекроила
лицо. Сделала пластику. Лицо как маска. Уже не та стала, старушка. Вставила
виниры. Глаза усталые и грустные. Стала как все... Дополните этот список
недовольств моих пристальных подписчиков", – написала знаменитость ниже.
Поклонники мигом отозвались на
просьбу Анфисы Чеховой. "А еще арбуз жрет!
Постоянно отдыхает! Откуда у нее столько денег? Я шучу! Такие комментарии прослеживаются на
страницах у многих известных людей! Мне нравится в вас то, что вы не
показываете понты, как многие известные личности. Вы не пытаетесь всячески
подчеркнуть то, что у вас много денег и не кичитесь этим. Поэтому на вас
приятно смотреть", – отметила почитательница знаменитости.
Напомним, на днях показала фанатам свои восхитительные формы. Звезда опубликовала снимок, на
котором позирует в темно-синем купальнике с бахромой. Она стоит под душем на
фоне панорамных окон.
Отметим, что интернет обыватели пришли от фигуры
знаменитости в восторг. "Какая ты, Анфиска, классная! Знаешь, всегда
хотела фигуру, как у тебя! Сейчас ты еще круче, молодец! Думаю, твоя фигура –
эталон! Вот такая должна быть женщина!" – хвалили интернет-обыватели.