Телеведущая отреагировала на придирки поклонников. Анфиса Чехова составила список критических замечаний, которыми чаще всего ее награждают поклонники.

Телеведущая отреагировала напридирки поклонников. Анфиса Чехова составила список критических замечаний,которыми чаще всего ее награждают поклонники.В личном Instagram знаменитостьопубликовала свежее фото. В кадре Анфиса Чехова позирует с кусочком арбуза вруке."На себя не похожа. Перекроилалицо. Сделала пластику. Лицо как маска. Уже не та стала, старушка. Вставилавиниры. Глаза усталые и грустные. Стала как все... Дополните этот списокнедовольств моих пристальных подписчиков", – написала знаменитость ниже.Поклонники мигом отозвались напросьбу Анфисы Чеховой. "А еще арбуз жрет!Постоянно отдыхает! Откуда у нее столько денег? Я шучу! Такие комментарии прослеживаются настраницах у многих известных людей! Мне нравится в вас то, что вы непоказываете понты, как многие известные личности. Вы не пытаетесь всяческиподчеркнуть то, что у вас много денег и не кичитесь этим. Поэтому на васприятно смотреть", – отметила почитательница знаменитости.Напомним, на днях показала фанатам свои восхитительные формы. Звезда опубликовала снимок, накотором позирует в темно-синем купальнике с бахромой. Она стоит под душем нафоне панорамных окон.Отметим, что интернет обыватели пришли от фигурызнаменитости в восторг. "Какая ты, Анфиска, классная! Знаешь, всегдахотела фигуру, как у тебя! Сейчас ты еще круче, молодец! Думаю, твоя фигура –эталон! Вот такая должна быть женщина!" – хвалили интернет-обыватели.