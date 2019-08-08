О судебном разбирательстве в отношении афериста, использовавшего навыки гипноза и сказавшего, что отдал все похищенные деньги на благотворительность, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

По стопам Юрия ДеточкинаЧтобы облапошить сотрудников какой-нибудь конторы и вынести оттуда крупную сумму денег, аферисту требовалось менее пяти минут. Для этого мошенник использовал навыки гипноза. В своё оправдание на пятом по счёту в его жизни судебном разбирательстве обвиняемый сказал, что все выманенные деньги он пускал на благотворительность.Здесь служат Богу и ОтечествуК берегам карельского Валаама стремятся сотни тысяч туристов и паломников со всего мира. Одних приводит на остров любознательность, других - желание укрепиться в вере. А для полицейских отделения МВД России по Сортавальскому району святая обитель - место работы. Об особенностях службы вдали от материка, на территории, где расположен знаменитый православный монастырь, наш корреспондент узнал, побывав на Северном Афоне.На роду написано по-сербохорватскиДвух Владимиров и Максима Костенко объединяют не только фамилия и близкое родство. Это люди одной профессии, суть которой - служение Отечеству, в том числе и за его пределами. Владимир Костенко - старший стал первым командиром российского контингента полиции в Миссии ООН. Тогда, в далёком 1992-м, наши милиционеры участвовали в миротворческой деятельности на территории бывшей Югославии. И, наверное, не случайно, а именно под влиянием Владимира не только в погонах стражей правопорядка, но и с эмблемами Миссии ООН на форме оказались его сын Владимир и племянник Максим. И что любопытно, оба также побывали в Косове.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 30, а также на интернет-странице издания.