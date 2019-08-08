Директор старейшей парашютной школы, подходит к работающему у них всего два месяца инструктору:
- Очень часто люди после своего первого прыжка буквально влюбл&ются в небо, в это сказочное ощущение свободного полета, и по прошествию многих лет, завершая свой земной путь, просят их похоронить возле того места, где они испытали эти бесподобные переживания. И это большое кладбище возле летного поля и есть то место. И вот именно так подробно все это и надо объяснять, а то у вас уже третья группа нового набора разбежалась, потому что вы им говорите лишь, что это кладбище парашютистов нашей школы.
еще анекдот!