08.08.2019

2019-08-08 08:30:38

Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП

В Краснодарском крае в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai в больницах оказались 44 человека, еще трое погибли. Об этом сообщает телеканал .



По последним данным, 13 госпитализированных перенесли срочные операции. Трое из них будут доставлены на лечение в НИИ Краевая клиническая больница № 1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Также одного из детей транспортируют в детскую краевую клиническую больницу. ДТП произошло на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив. Оба транспортных средства после столкновения рухнули в обрыв высотой около 30 м.