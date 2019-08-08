На трассе А146 под Новороссийском в результате столкновения с двумя автомашинами упал с обрыва рейсовый автобус в пассажирами. К настоящему времени судьба примерно 40 человек неизвестна.

На трассе А146 под Новороссийском в результате столкновения с двумя автомашинами упал с обрыва рейсовый автобус в пассажирами. К настоящему времени судьба примерно 40 человек неизвестна.По поступающей информации, ДТП произошло в районе поселка Верхнебаканский, передает "Интерфакс". Уже известно о трех погибших, сообщает ТАСС. Двое из погибших — дети. Всего в автобусе находились 42 человека. Люди зажаты в искореженном транспортном средстве.На месте происшествия работают более 20 бригад скорой помощи, туда выехал министр здравоохранения Кубани. Также задействованы бригады санитарной авиации. Пострадавшим оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медицинской помощи.