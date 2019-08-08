Гоген Солнцев отметился на светской вечеринке. Шоумену, прославившемуся благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова, не понравилось выступление известного артиста.

Гоген Солнцев отметился на светской вечеринке. Шоумену, прославившемуся благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова, не понравилось выступление известного артиста.Гоген Солнцев оказался в числе гостей одного караоке-бара. Там же появился и "принц Серебряный" Сергей Пенкин. Гоген оказался его фанатом, поэтому с удовольствием сфотографировался с кумиром. Сергей Пенкин же исполнил несколько своих хитов. "Прекратите работать под фонограмму!" – вдруг с криком набросился на артиста Гоген Солнцев.Сергей Пенкин сделал вид, что ничего не случилось. А вот сопровождавшие его молодые люди подошли к скандальному шоумену и предложили ему выйти, чтобы обсудить ситуацию. Тот последовал на выход. Уже за дверями караоке между Солнцевым и людьми Пенкина случился неприятный инцидент."Когда они подошли ко мне, играла громкая музыка. Но смысл их слов я разобрал. Мол, мы тебе сейчас накостыляем. Я вынужден был выйти с ними на лестницу. Там и случилась потасовка. Но они боялись мне наносить удары. Потом, уже на улице, один из мужчин неславянской внешности меня толкнул так, что я перевернулся через бордюр. Вызвал полицию, которая должна меня защищать. Ждал полчаса – никто так и не приехал", – рассказал .Шоумен признался, что был навеселе. "Я человек конфликтный. А уж подогретый алкоголем и вовсе ядерная бомба. Не люблю, когда артисты поют под фонограмму. И когда Сергей начинает работать под плюс, мне искренне не понять, зачем он это делает. Он же кумир моего детства. Если нет голоса, тогда не надо петь. А если он есть, то зачем обманывать зрителей?" – задал риторический вопрос оскандалившийся шоумен.Репортеры связались и с самим Сергеем Пенкиным. "Я первый раз слышу об этом! Я даже там не был. Люди хотят скандалов. Но я не намерен в них участвовать. В тот день я был совершенно в другом месте", – цитирует артиста .