Злоумышленник пообещал помочь с переоформлением прав собственности на жилплощадь за 1 миллион рублей...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержан подозреваемый в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 51-летнего москвича. Заявитель рассказал, что его знакомый, пообещав помочь с переоформлением прав собственности на жилплощадь, завладел денежными средствами и своих обязательств не исполнил. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции на Неманском проезде был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний приезжий мужчина.Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22