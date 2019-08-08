Злоумышленник пообещал помочь с переоформлением прав собственности на жилплощадь за 1 миллион рублей...
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержан подозреваемый в мошенничестве.
В территориальный отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 51-летнего москвича. Заявитель рассказал, что его знакомый, пообещав помочь с переоформлением прав собственности на жилплощадь, завладел денежными средствами и своих обязательств не исполнил. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции на Неманском проезде был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний приезжий мужчина.
Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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