Разгар недели обрадует поклонников новой порцией драматических поворотов и неразрешимых конфликтов из жизни знаменитостей. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года.

Разгар недели обрадует поклонников новой порцией драматических поворотов и неразрешимых конфликтов из жизни знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года.Церемония погребения Аллы Константиновны состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook.Но как в этом случае быть многочисленным звездным друзьям и клиентам фешен-директора ЦУМа? Ведь канадская виза есть далеко не у всех, получить ее быстро невозможно, да и лететь на другой континент долго.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года, читайте в и специальных .