Артист стал гостем программы Судьба человека на телеканале Россия-1. В студии у Бориса Корчевникова Станислав Садальский рассказал, кто был его первой любовью.

Артист стал гостем программы "Судьба человека"на телеканале "Россия-1". В студии у Бориса Корчевникова Станислав Садальский рассказал, кто был егопервой любовью.По словамзнаменитости, это известная актриса Вера Марецкая. Они познакомились, когда Станислав Садальский был вЯрославле. Звезда устроила творческий вечер на одном из городских заводов.Марецкая попросилавыйти из зала мужчину, который выше ее ростом, чтобы показать, как проходяткинопробы. На сцену вышел Станислав Садальский. "Она встала позади меня, взялаза плечи и сказала: "Муж мой, миленький мой. Жемчужина моя!" Конечно, послеэтого не влюбиться в нее было невозможно. Я ее спросил, когда мы сможемвстретиться", – заявил актер. Он признал, что в тот момент простообнаглел.Через некоторое время они увиделись в Москве. СтаниславСадальский попил с Марецкой чаю. Тогда ему пришлось напомнить об ихвстрече в Ярославле, потому что звезда его совсем позабыла.также рассказал, что актриса дала ему важное наставление перед смертью. К тому времени она пережилатрепанацию черепа из-за опухоли мозга.Актер навестил свою первую любовь в больнице. "Онапри встрече мне сказала: "У меня полголовы, а у тебя вообще ее нет. Веди себяаккуратно и держи язык за зубами". Правда, я к ее советам не прислушался.Всегда говорю правду", – признался