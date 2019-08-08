Один боец спецназа получил смертельное ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его успели доставить в реанимацию Бишкекского центра травматологии и ортопедии, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Один боец спецназа получил смертельное ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его успели доставить в реанимацию Бишкекского центра травматологии и ортопедии, однако врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря местного Минздрава Жылдыз Айгерчинову.Между тем у резиденции Атамбаева уже собралось около тысячи его сторонников. У них в руках камни и палки. Активисты не дают властям подъехать к дому, где находится бывший глава республики. Журналисты уточняют, что начались переговоры. На стороне Атамбаева выступают депутат Асель Кодуранова и экс-депутат Равшан Жээнбеков, а МВД представляет заместитель главы ведомства Курсан Асанов.На данный момент число пострадавших во время штурма резиденции достигло 36 человек.В Госкомитете национальной безопасности республики подчеркнули, что боевое оружие не применяют — только спецсредства. В штабе Атамбаева заявили, что сторонникам экс-президента удалось захватить несколько силовиков, спецслужбы Киргизии это опровергают. По сообщениям информагентств, весь личный состав МВД республики поднят по тревоге, силовикам выдали каски, бронежилеты, щиты и дубинки. В самом министерстве это не подтвердили, сообщает телеканал "Россия 24".Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проинформирован о событиях, которые связаны с Алмазбеком Атамбаевым, и следит за ситуацией.27 июля текущего года парламент республики постановил лишить бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Генеральная прокуратура Киргизии подозревает экс-президента в незаконном обогащении, незаконном захвате участка земли и незаконном освобождении криминального авторитета.Алмазбек Атамбаев был во главе страны с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом Киргизии, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.