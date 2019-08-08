Кто бы что не говорил, но Ольга Бузова – одна из самых популярных певиц в России. Артистку пытаются заполучить на многие мероприятия, но гонорары у нее бывают слишком завышены.

Кто бы что не говорил, но Ольга Бузова – одна из самых популярных певиц в России. Артистку пытаются заполучить на многие мероприятия, но гонорары у нее бывают слишком завышены.Появились известия, что звезда исполнит гимн Перми.Директор артистки Арам Арчер с радостью откликнулся на предложение. Только вот цену за свое участие Ольга назначила совсем не маленькую – пять миллионов рублей.К слову, текст и музыка для гимна еще не готовы. Сейчас как раз объявлен конкурс на его написание. Победитель получит 300 тысяч рублей.Бузова оказалось не единственной, кому предложили взяться за это. Менеджер Егора Крида моментально ответил категорическим отказом. Помощник Сергей Шнура вообще был шокирован таким дерзким предложением."Даже не знаю, куда вас переадресовать…", – ответила на предложение правая рука рок-музыканта.Некоторые, например диджей Smash и Сява, не рискнули сразу говорить "нет". Музыканты попросили немного времени на раздумья.Отметим, первое официальное исполнение гимна намечено на День города 12 июня 2020 года. Поэтому у Ольги впереди еще много времени на подготовку, в конце-концов может она вообще передумает.