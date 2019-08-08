Шоумен резко отреагировал на претензии падчерицы Ольги Шукшиной. Бари Алибасов подчеркнул, что на наследство известного режиссера и писателя он не претендует.

Шоумен резко отреагировална претензии падчерицы Ольги Шукшиной. Бари Алибасов подчеркнул, что нанаследство известного режиссера и писателя он не претендует.На днях дочь нынешнейжены продюсера – актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной – в беседе с журналистамирассказала, что опасается за будущее творческого наследия ее гениального папы –Василия Шукшина. Ольга боится, что после смерти матери права на интеллектуальнуюсобственность, принадлежащие сейчас вдове режиссера, отойдут нынешнему мужу артистки шоуменуБари Алибасову."Не для того Шукшин жил,не для того так рано умер, чтобы после его смерти его имя полоскали в связи сфиктивным браком его вдовы, фиктивным отравлением "Кротом", липовой пропажейкакого-то кота", – заявила Ольга Шукшина.Несколько дней поклонникиждали ответа от и сегодня, 8 августа, шоумен выступил совстречным заявлением. Продюсер вылил ушат грязи на Ольгу, назвав ее "больнымчеловеком"."Ты прочитал статьюдевочки, которая всю жизнь прожила в Египте, работала посудомойкой, теперьприехала сюда, а здесь находится меньше года в стране, и вдруг появляется этапубликация, которая не имеет никакого отношения ко мне. Оказывается, я еще ипретендую на авторские права на произведения Шукшина. Это больной человектолько может такое придумать", – цитирует .После шоумен подчеркнул,что выяснять отношения с Ольгой Шукшиной не собирается по причине еенездоровья. Меж тем продюсер отметил, что дружить с падчерицей не перестанет.