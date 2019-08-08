Виктория Романец вместе с мужем отдыхает на Бали. Звезда Дома-2 показала, что предпочитает на завтрак.

Виктория Романец вместе с мужем отдыхает на Бали. Звезда "Дома-2" показала, что предпочитает на завтрак.Недавно муж Виктории Романец Антон Гусев отпраздновал 30-летие. Торжество прошло в дорогом московском ресторане, а вот после супруги решили продолжить отмечать праздник вдали от серой и дождливой столицы. Бывшие участники "Дома-2" отправились на Бали. Пара предпочитает активный отдых, поэтому постоянно путешествует, посещает местные достопримечательности, устраивает фотосессии. Не забывает Виктория Романец и делиться лайфхаками со своими подписчиками.Как известно, девушка тщательно следит за своей фигурой: предпочитает правильное питание и ведет здоровый образ жизни.Так, экс-участница "Дома-2" поделилась своим утренним рационом. На фото Романец завтракает под пальмами, находясь в бассейне. На подносе звезды можно заметить только полезную пищу: фрукты, морепродукты, хлебный тост и многое другое. Виктория Романец также пожелала всем своим подписчикам встречать утро в такой приятной обстановке. "Желаю каждому, кто подписан на меня, такое утро", – написала звезда "Дома-2". Ей заодно удалось в очередной раз продемонстрировать свою прекрасную физическую форму. Юзеры смогли оценить не только красоты экзотического острова, но и все достоинства Романец, передает .Стоить отметить, что отдых звездной пары мог быть отменен. Оказывается, Антон Гусев задолжал ГИБДД круглую сумму. К счастью, бывший участник "Дома-2" вовремя успел погасить долг и со спокойной душой отправился отдыхать, сообщает .