Инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт (ОНФ). Министерству труда и социальной защиты предложено разрешить штатным сотрудника временно работать удаленно.

Инициативу выдвинул Общероссийский народныйфронт (ОНФ). Министерству труда и социальной защиты предложено разрешить штатным сотрудника временно работатьудаленно.Попросить об удаленкеможно будет в случае возникшей необходимости, не боясь увольнения. Новое понятие о дистанционное работе хотят внести вТрудовой кодекс.Об удаленной работе россияне смогутдоговориться с работодателями путем письменного соглашения, передает телеканал В настоящее времявариант, предполагающий отсутствие сотрудника в офисе из-за какой-либоситуации, законодательно не предусмотрен.Сейчас россиянам приходится договариваться с нанимателем устно,надеясь на добросовестность руководителя. Иногда права работника нарушаются – емумогут оформить прогул или даже уволить.В пресс-службе Минтруда подтвердили, что получили письмо от ОНФ.Его обещали рассмотреть и поддержать "любую полезную инициативу, котораяоблегчит трудовые отношения", сообщаетКак отмечает , ранее экспертыВсероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университетавыяснили, как наши соотечественники относятся к удаленке и возможности открытьсвой бизнес. Оказалось, что с возрастом решимость трудиться удаленно снижается.Так, если среди граждан от 18 до 28 лет на это готовы 41%, то в возрасте от 50до 59 лет – только 27%.