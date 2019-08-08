Инициативу выдвинул Общероссийский народный
фронт (ОНФ). Министерству труда и социальной защиты предложено разрешить штатным сотрудника временно работать
удаленно.
Инициативу выдвинул Общероссийский народный
фронт (ОНФ). Министерству труда и социальной защиты предложено разрешить штатным сотрудника временно работать
удаленно.
Попросить об удаленке
можно будет в случае возникшей необходимости, не боясь увольнения. Новое понятие о дистанционное работе хотят внести в
Трудовой кодекс.
Об удаленной работе россияне смогут
договориться с работодателями путем письменного соглашения, передает телеканал В настоящее время
вариант, предполагающий отсутствие сотрудника в офисе из-за какой-либо
ситуации, законодательно не предусмотрен.
Сейчас россиянам приходится договариваться с нанимателем устно,
надеясь на добросовестность руководителя. Иногда права работника нарушаются – ему
могут оформить прогул или даже уволить.
В пресс-службе Минтруда подтвердили, что получили письмо от ОНФ.
Его обещали рассмотреть и поддержать "любую полезную инициативу, которая
облегчит трудовые отношения", сообщает
Как отмечает , ранее эксперты
Всероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета
выяснили, как наши соотечественники относятся к удаленке и возможности открыть
свой бизнес. Оказалось, что с возрастом решимость трудиться удаленно снижается.
Так, если среди граждан от 18 до 28 лет на это готовы 41%, то в возрасте от 50
до 59 лет – только 27%.