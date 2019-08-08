Французский защитник Монпелье Рубен Агилар продолжит карьеру в Монако, где играет россиянин Александр Головина. 26-летний игрок обороны подписал соглашение с монегасками, рассчитанный на пять лет – до 2023 года.

Французский защитник "Монпелье" Рубен Агилар продолжит карьеру в "Монако", где играет россиянин Александр Головина. 26-летний игрок обороны подписал соглашение с монегасками, рассчитанный на пять лет – до 2023 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "паладины" выручили на продаже футболистка порядка восьми миллионов евро.