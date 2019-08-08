Телеведущая подняла в личном микроблоге важную тему. Алена Водонаева поделилась мыслями о домашнем насилии.

Телеведущая подняла в личноммикроблоге важную тему. Алена Водонаева поделилась мыслями о домашнем насилии.В Instagram звезда опубликоваласкриншоты переписки с поклонницей. Женщина жалуется Алене Водонаевой на мужа.Фанатка рассказала теледиве,что состоит в браке уже девять лет, растит двоих замечательных детей, однако еедолгое время не покидает желание бросить мужа. "Каждый раз боялась. И уходила,угрожал, что убьет. Как объяснить мужчине, что мы расстаемся? Чтобы безпоследствий, боюсь за детей", – просила совета у Водонаевой поклонница.Телеведущая не заставила себяждать. "В моей картине мира нет страха перед мужчинами. Я независима исвободна. Я на первом месте. Женщина, вы изначально ставите себя в роль жертвы,а сами страдаете, боитесь и продолжаете жить с нелюбимыми, чтобы сохранитьхорошую мину при плохой игре. Жизнь одна, выбор ваш. Девять лет. Девять лет,Карл! Под одной крышей с тем, кого уже просто ненавидишь… Живи так дальше,вдруг убьет…" – отбрила подписчицу Алена.На опубликованный скриншот отреагировалнеравнодушный анонимный подписчик. Несчастной, которая не решается броситьсупруга, порекомендовали страницу в соцсетях, где ей могли бы дать консультацию.обещалаопубликовать адрес страницы, однако выразила сомнения по поводу ее пользы вданном случае. По словам артистки, очень хорошо, что в Сети существуют порталы,где женщины, переживающие домашнее насилие, могут получить поддержку инеобходимую информацию. Однако, по словам Алены, подобные страницы помогаюттолько тогда, когда люди действительно хотят что-либо менять."Но эти девушки сами виноваты,обвиняй, не обвиняй. Я им помогаю периодически. Советую, веду диалог в директ.Но они, как правило, (99%) старательно изображают счастливых жен и матерей приэтом. Агрессивные к миру, к людям по причине тирании и жертвенности. Этозамкнутый круг. Из которого они сами должны захотеть выбраться. Но большинство нехочет", – резюмировала .