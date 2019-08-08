Телеведущая подняла в личном
микроблоге важную тему. Алена Водонаева поделилась мыслями о домашнем насилии.
Телеведущая подняла в личном
микроблоге важную тему. Алена Водонаева поделилась мыслями о домашнем насилии.
В Instagram звезда опубликовала
скриншоты переписки с поклонницей. Женщина жалуется Алене Водонаевой на мужа.
Фанатка рассказала теледиве,
что состоит в браке уже девять лет, растит двоих замечательных детей, однако ее
долгое время не покидает желание бросить мужа. "Каждый раз боялась. И уходила,
угрожал, что убьет. Как объяснить мужчине, что мы расстаемся? Чтобы без
последствий, боюсь за детей", – просила совета у Водонаевой поклонница.
Телеведущая не заставила себя
ждать. "В моей картине мира нет страха перед мужчинами. Я независима и
свободна. Я на первом месте. Женщина, вы изначально ставите себя в роль жертвы,
а сами страдаете, боитесь и продолжаете жить с нелюбимыми, чтобы сохранить
хорошую мину при плохой игре. Жизнь одна, выбор ваш. Девять лет. Девять лет,
Карл! Под одной крышей с тем, кого уже просто ненавидишь… Живи так дальше,
вдруг убьет…" – отбрила подписчицу Алена.
На опубликованный скриншот отреагировал
неравнодушный анонимный подписчик. Несчастной, которая не решается бросить
супруга, порекомендовали страницу в соцсетях, где ей могли бы дать консультацию.
обещала
опубликовать адрес страницы, однако выразила сомнения по поводу ее пользы в
данном случае. По словам артистки, очень хорошо, что в Сети существуют порталы,
где женщины, переживающие домашнее насилие, могут получить поддержку и
необходимую информацию. Однако, по словам Алены, подобные страницы помогают
только тогда, когда люди действительно хотят что-либо менять.
"Но эти девушки сами виноваты,
обвиняй, не обвиняй. Я им помогаю периодически. Советую, веду диалог в директ.
Но они, как правило, (99%) старательно изображают счастливых жен и матерей при
этом. Агрессивные к миру, к людям по причине тирании и жертвенности. Это
замкнутый круг. Из которого они сами должны захотеть выбраться. Но большинство не
хочет", – резюмировала .