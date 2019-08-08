Семья покойной сотрудницы ЦУМа Аллы Вербер до сих пор не приняла решения по поводу даты и места похорон. Но российский шоу-бомонд на всякий случай готовится – заказывает визажистов, парикмаеров и стилистов, чтобы у гроба быть во всеоружии.

Семья покойной сотрудницы ЦУМа Аллы Вербер до сих пор не приняла решения по поводу даты и места похорон. Но российский шоу-бомонд на всякий случай готовится – заказывает визажистов, парикмаеров и стилистов, чтобы у гроба быть во всеоружии.Церемония погребения Аллы Константиновны состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в социальной сети Facebook. Но как в этом случае быть многочисленным звездным друзьям и клиентам фэшн-директора ЦУМа?! Ведь канадская виза есть далеко не у всех, получить ее быстро невозможно, да и лететь на другой континент долго..."Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто и мы сообщим время и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа. Эта новость обнадежила российских звезд и они на всякий случай начали подготовку.Многие артисты обязаны своим стилем именно Алле Вербер – она закупала и привозила для них в Россию актуальные коллекции, делала хорошие скидки, предлагала эксклюзивные вещи, которые могли на прилавки и не попасть. Одевала, обувала – словом, наряжала. Особенно звездам нравилась возможность набрать несколько пакетов дорогой одежды домой и там уже, без посторонних глаз, примерять и оценивать. Поэтому Пугачева, Киркоров, Валерия и многие другие звезды восприняли уход Вербер как личную потерю.Сейчас они решают, в чем идти на панихиду, если ее решает устроить в Москве. В знак уважения к Алле, многие хотят нарядиться в дорогие эксклюзивные брендовые вещи, который помогла им приобрести Вербер – в шелка, меха. Таким образом, траурная церемония может затмить иной гламурный модный показ и стать эффектным, хотя и грустным, шоу.Напомним, 61-летняя светская львица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Между тем подруги говорят, что та скончалась в результате аллергической реакции на морепродукты, которая спровоцировала инфаркт.