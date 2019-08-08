Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома и ждут прибытия спецназа, который может провести вторую волну штурма. Есть информация, согласно которой силовики стреляли в мирных людей.

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома и ждут прибытия спецназа, который может провести вторую волну штурма. Есть информация, согласно которой силовики стреляли в мирных людей. Также стало известно о начале стрельбы внутри дома экс-главы государства.По последним данным "АКИpress", спецназ штурмует дом. Сотрудники МВД Киргизии собираются у министерства, объявлена тревога. В то же время пресс-служба МВД сообщила, что милиция работает в штатном режиме.В штабе экс-главы Киргизии ранее сообщили, что бойцы вынуждены были сдаться и покинуть здание под давлением его сторонников. Также, по последним данным, Атамбаев не задержан и находится у себя дома.Депутат Дастан Бекешев обратился на своей странице в Twitter с заявлением о недопущении насилия. Также он призвал парламент собраться на внеочередное собрание.Ранее стало известно, что в среду, 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников спецсредства, в результате более двадцати человек получили ранения, в том числе журналист местного издания. Также появилась информация о ранении одного из силовиков.