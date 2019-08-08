Силовики ворвались в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и вывезли его в неизвестном направлении. Ранее сообщалось, что днем 7 августа милиция штурмовала дом экс-главы государства, которого лишили неприкосновенности из-за подозрений в коррупции.

Силовики ворвались в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и вывезли его в неизвестном направлении, передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что днем 7 августа милиция штурмовала дом экс-главы государства, которого лишили неприкосновенности из-за подозрений в коррупции.Резиденцию Атамбаева пытались защитить его сторонники.Во время спецоперации была слышна стрельба. По сведениям СМИ, милиция стреляла резиновыми пулями.Судя по видеокадрам, над резиденцией кружил вертолет.Сообщается как минимуму о десяти раненых, в том числе был ранен в ногу журналист киргизского информагентства.Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год и стал единственным всенародно избранным президентом республики, который добровольно передал власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.Поводом для его задержания стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает РИА Новости.Экс-глава республики сказал, что повестки "даже в руки их брать не будет". Кроме того, подозрения по другим делам в свой адрес он отвергает и заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.