Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена остановлено из-за падения пассажира.

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена остановлено из-за падения пассажира.Об этом пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность на своей странице в Twitter.На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Щёлковской» из-за падения пассажира.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 августа 2019 г.Отмечается, что из-за ЧП на синей ветке сабвея движение остановлено от станции "Партизанской" до "Щелковской".