Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу.

Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Guardian.Издание приводит слова руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу о том, что у его ведомства нет информации, позволяющей утверждать, что приказ об атаке отдавал российский президент.Басу подчеркнул, что он и его коллеги, как сотрудники полиции, должны опираться не на огромное количество предположений, а на четкие доказательства.The Guardian напомнила читателям, что ранее спецслужбы Соединенного Королевства утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения Путина.В сентябре 2018 года Скотленд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью отравляющего вещества "Новичок". На их арест были выданы британский и международный ордеры на арест.Басу отметил, что его ведомство добивается экстрадиции Петрова и Боширова, чтобы предъявить им обвинения в Великобритании.4 марта 2018 года Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Позднее в городе Эймсбери в таком же состоянии были найдены британские граждане Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Стерджес в дальнейшем скончалась.Ответственность за это Лондон возложил на Россию. В качестве ответных мер Великобритания, а также ряд ее стран-союзников выслали около 140 российских дипломатов.В России решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.