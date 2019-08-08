Спецназ МВД вел серьезную охоту на бывшего президента Кыргызской Республики. Наконец, их третья операция по захвату Алмазбека Атамбаева оказалась успешной.

Спецназ МВД вел серьезную охоту на бывшего президентаКыргызской Республики. Наконец, их третья операция по захвату Алмазбека Атамбаева оказалась успешной.8 августа экс-главу Киргизии задержали сотрудники МВД.После долгих переговоров политика скрутили и посадили в машину. Но, стоит отметить, что он сдался самостоятельно, дабы избежать жертв среди мирного населения.В новом этапе спецоперации в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Как сообщает, глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев лично командовал силовиками.Накануне, 7 августа, уже были предприняты две попытки по захвату экс-президента, но обе оказались провальными. Сторонники Алмазбека встали на его защиту, дав силовикам мощный отпор. По данным , в результате сражения пострадали 52 человека. Из них шесть сотрудников спецназа оказались ранены и попали в заложники, а один скончался. Кроме того, глава милиции Чуйской области впал в кому и до сих пор находится в тяжелом состоянии.Отметим, несмотря на победу, сотрудники МВД не смогли спокойно вывезти заложника. Сторонники Атамбаева не пропустили машину силовиков, в которой он находился. В связи с этим автомобиль пришлось развернуть. Возможно, политического деятеля решили вывезти по объездной дороги, отмечает .