Полицейский незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи и помог мужчине подняться к выходу из метро, где был передан медикам...

Полицейского УВД на Московском метрополитене поблагодарил пассажир столичного метро за оказанную помощь и подарил авторскую книгу.Полицейский 9 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве младший сержант полиции Федор Маслов на платформе станции метро Римская заметил мужчину преклонного возраста, почувствовавшего себя плохо. Гражданин пожаловался на боль в области грудной клетки. Полицейский незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи и помог мужчине подняться к выходу из метро, где был передан медикам.После продолжительного лечения мужчина передал свою авторскую книгу со словами благодарности в адрес полицейского через руководителя Управления.«Он спас мне жизнь, обходясь со мной, как с родным отцом. У меня случился инфаркт и если бы не его забота, меня бы уже не было», - написал в своем благодарственном письме автор книги.В настоящее время младший сержант полиции Федор Маслов проходит первоначальную подготовку в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. В торжественной обстановке со словами благодарности ему была вручена книга от спасенного пассажира.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18