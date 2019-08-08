"Злоумышленники под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в сети Интернет услуги по представительству в судебных инстанциях", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.Установлено, что злоумышленники под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в сети Интернет услуги по представительству в судебных инстанциях. В ходе телефонных разговоров с гражданами пострадавшими от действий коммерческих организаций, они внушали потенциальным клиентам уверенность в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат.Результатом становилось заключение договоров об оказании юридических услуг, обязательства по которым лжеюристы выполнять не намеревались. Более того, в дальнейшем они звонили потерпевшим и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги.Действия участников группы носили особо циничный характер. В большинстве случаев потерпевшими становились самые незащищенные слои населения, а именно пожилые люди, которые нуждались в реальной юридической помощи.В общей сложности подозреваемые нанесли ущерб более чем на 150 миллионов рублей примерно 300 гражданам.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, которым предъявлено обвинение.Судом в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк